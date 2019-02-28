Расписание зимней Универсиады 2019 года в Красноярске по дням

Со 2 по 12 марта в Красноярске пройдёт зимняя Универсиада. Предлагаем вашему вниманию расписание финалов.

Зимняя Универсиада. Красноярск

3 марта

6:00 мск. Лыжные гонки. 5 км классическим стилем. Женщины.

6:30. Горнолыжный спорт. Супергигант. Женщины.

7:30. Лыжные гонки. 10 км классическим стилем. Мужчины.

9:00. Горнолыжный спорт. Супергигант. Мужчины.

9:30. Сноуборд. Борд-кросс. Мужчины и женщины.

15:30. Фристайл. Акробатика. Мужчины и женщины.

4 марта

Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины (6:00 — супергигант, 9:30 — слалом).

6:00. Лыжные гонки. Гонка преследования. 5 км свободным стилем. Женщины.

7:00. Биатлон. Индивидуальная гонка. 15 км. Женщины.

7:30. Лыжные гонки. Гонка преследования. 10 км свободным стилем. Мужчины.

10:00. Биатлон. Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины.

10:00. Шорт-трек. 1500 м. Мужчины и женщины.

11:00. Спортивное ориентирование. Спринт. Мужчины.

12:45. Спортивное ориентирование. Спринт. Женщины.

15:30. Фристайл. Смешанная командная акробатика.

5 марта

Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Мужчины (6:00 — супергигант, 9:30 — слалом).

9:00. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины и мужчины.

10:00. Шорт-трек. 500 м. Женщины и мужчины.

11:00. Спортивное ориентирование. Гонка преследования. Мужчины.

12:15. Спортивное ориентирование. Гонка преследования. Женщины.

6 марта

7:00. Биатлон. Спринт. 7,5 км. Женщины.

8:30. Лыжные гонки. Спринт свободным стилем. Женщины и мужчины.

9:00. Сноуборд. Параллельный слалом. Женщины и мужчины.

10:00. Биатлон. Спринт. 10 км. Мужчины.

10:00. Шорт-трек. 1000 м — женщины и мужчины. 3000 м — женщины, 5000 м -мужчины.

11:30. Фристайл. Слоупстайл. Женщины и мужчины.

7 марта

Горнолыжный спорт. Гигантский слалом (6:00 — первая попытка, 9:00 — вторая попытка).

7:00. Биатлон. Гонка преследования. Женщины. 10 км.

10:00. Биатлон. Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км.

12:00. Спортивное ориентирование. Спринтерская смешанная эстафета.

12:00. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа.

15:00. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа.

8 марта

Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Мужчины (6:00 — первая попытка, 9:00 — вторая попытка).

8:00. Лыжные гонки. Командный спринт классическим стилем.

Хоккей с мячом. Женщины. 11:00 — матч за бронзу, 15:00 — финал.

15:30. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец.

17:00. Сноуборд. Хайпайп. Женщины и мужчины.

9 марта

6:00 — Лыжные гонки. Эстафета 3х5 (К, С, С). Женщины.

6:45. Фигурное катание. Синхронное катание. Произвольная программа.

7:00. Горнолыжный спорт. Командные соревнования.

8:00. Лыжные гонки. Эстафета 4х7,5 (К, К, С, С). Мужчины.

8:00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа.

10:00. Биатлон. Смешанная эстафета.

15:30. Фристайл. Могул. Женщины и мужчины.

10 марта

Кёрлинг. 5:00 — матчи за медали у мужчин, 10:00 — матчи за медали у женщин.

Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом (6:00 — первая попытка, 9:00 — вторая попытка).

7:00. Биатлон. Масс-старт. Женщины. 12,5 км.

9:00. Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 15 км.

9:00. Спортивное ориентирование. Средняя дистанция. Мужчины.

10:00. Сноуборд. Слоупстайл. Женщины и мужчины.

Хоккей с мячом. Мужчины. 11:00 — матч за бронзу, 15:00 — финал.

12:00. Спортивное ориентирование. Средняя дистанция. Женщины.

15:30. Фристайл. Парный могул. Женщины и мужчины.

11 марта

Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом (6:00 — первая попытка, 9:00 — вторая попытка).

7:30. Лыжные гонки. Масс-старт. 15 км. Женщины. Свободный стиль.

9:30. Фристайл. Ски-кросс. Женщины и мужчины.

Хоккей. Женщины. 12:00 — матч за бронзу, 15:30 — финал.

12 марта

7:30. Лыжные гонки. Масс-старт. Мужчины. 30 км. Свободный стиль.

Хоккей. Мужчины. 7:00 — матч за бронзу, 11:00 — финал.