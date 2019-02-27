Гарик Харламов стал амбассадором покерного клуба Сочи

Покерный клуб «Сочи», расположенный в игорной зоне «Красная Поляна», подвёл итоги 2018 года, объявив имена наиболее успешных игроков в покер. Торжественную церемонию награждения номинантов премии «Игрок года» вёл специальный гость турнира – Гарик Харламов.



На церемонии было объявлено, что Гарик Харламов станет официальным лицом Покерного клуба «Сочи». В рамках сотрудничества Харламов станет лицом и голосом бренда, примет участие в рекламной компании турниров, выступит в качестве ведущего мероприятий, вечеринок, приуроченных к сериям. Кроме того, Гарик будет участвовать во всех сериях SPF и бороться за титул лучшего игрока 2019 года.



«Покер – прекрасная игра, очень интересная. Наличие интеллекта в этой игре обязательно. Это не просто тупой азарт, здесь нужны навыки: умение считать ауты, понимание психологии игроков. Я искренне люблю эту игру, и поэтому, когда мне предложили стать амбассадором Покерного клуба «Сочи», я без раздумий согласился», — сказал Харламов.



Помимо этого, в рамках соглашения запланированы специальные акции и конкурсы от амбассадора. Победителей Гарик Харламов будет определять лично.