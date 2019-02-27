Сундбю завоевал первое личное золото на ЧМ. После финиша он заплакал

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде (Австрия) завершилась мужская гонка на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.



Победу одержал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю. Это его первое личное золото на чемпионате мира. После финиша Сундбю заплакал.

Вторым стал представитель России Александр Бессмертных. Эта медаль стала для российских лыжников первой в гонках с раздельным стартом на чемпионатах мира за 28 лет. В 1991 году на чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме бронзу в гонке на 15 км свободным стилем взял Владимир Смирнов.

Бессмертных — второй в гонке на 15 км классикой на ЧМ в Зеефельде, Ларьков — 4-й

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Мужчины. 15 км, классический стиль



1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 38.22,6

2. Александр Бессмертных (Россия) +2,90

3. Ийво Нисканен (Финляндия) +20,40

4. Андрей Ларьков (Россия) +22,80

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +24,30

6. Дарио Колонья (Швейцария) +32,40

7. Сьюр Рёте (Норвегия) +33,90

8. Александр Большунов (Россия) +58,50

9. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +58,50

10. Эмиль Иверсен (Норвегия) +1.00,50