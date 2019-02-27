Бессмертных: обидно, что не первое место, но рад, что получилась такая гонка

Российский лыжник Александр Бессмертных прокомментировал свой результат (второе место) в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на ЧМ-2019.

«Двоякое чувство. Моя первая личная медаль на таких соревнованиях — это, конечно, классно. Но когда отставание в две секунды, это не очень хорошо. У Сундбю первая личная золотая медаль на чемпионате мира, он стоял, рыдал возле борда. Понимаю его. Это спорт, ничего тут не скажешь.



Два года назад стоял с четвёртым местом, думал: пройдёт два года, потерпим и будем на пьедестале. Конечно, обидно, что не первое место, но рад, что получилась такая гонка. По таким условиям второе место — это прогресс. Сегодня такая каша, не очень приятно было бежать. Но второе место — супер.



Поздравляю всю команду, большое спасибо сервису. Честно говоря, сегодня я чуть-чуть жим-жим перед стартом. Погода такая, что не поймёшь. Лыжи вроде и откатывали, и вроде притирает, и всё такое. Петя Трифонов говорит: „Всё будет нормально, просто едь“. Сервис сработал на пять», — сказал Бессмертных в эфире «Матч ТВ».