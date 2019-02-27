Ларьков: Саня Бессмертных доказал, что сражаться в классике с русскими тяжело

Российский лыжник Андрей Ларьков прокомментировал свой результат (4-е место) в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на ЧМ-2019.

«Не скажу, плохо или хорошо, что занял четвёртое место. Конечно, настраивались на подиум, но были тяжёлые условия. Сегодняшнюю гонку трудно назвать лыжными соревнованиями, это скорее была какая-то пляжная прогулка по сугробам. Я, конечно, люблю тёплую погоду, но не настолько.



Меня вели по лидерам. После первого круга проигрывал примерно 19 секунд. Начал с запасом, хотел добавить во второй части, но не удалось. Сегодня лыжи работали превосходно, никаких нареканий. Спасибо всем, кто нам помогал, сервис-бригаде, докторам, массажистам.



Саня доказал, что сражаться в классике с русскими тяжело. Я за него очень рад. Тренируюсь с ним очень долгое время, вижу, какая у него самоотдача на каждой тренировке. Думаю, что это вполне заслуженный результат. Супер», — сказал Ларьков в эфире «Матч ТВ».