Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Фиорентина». 27 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Ларьков: Саня Бессмертных доказал, что сражаться в классике с русскими тяжело

Ларьков: Саня Бессмертных доказал, что сражаться в классике с русскими тяжело
Другие / Лыжный спорт

Российский лыжник Андрей Ларьков прокомментировал свой результат (4-е место) в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на ЧМ-2019.

«Не скажу, плохо или хорошо, что занял четвёртое место. Конечно, настраивались на подиум, но были тяжёлые условия. Сегодняшнюю гонку трудно назвать лыжными соревнованиями, это скорее была какая-то пляжная прогулка по сугробам. Я, конечно, люблю тёплую погоду, но не настолько.

Меня вели по лидерам. После первого круга проигрывал примерно 19 секунд. Начал с запасом, хотел добавить во второй части, но не удалось. Сегодня лыжи работали превосходно, никаких нареканий. Спасибо всем, кто нам помогал, сервис-бригаде, докторам, массажистам.

Саня доказал, что сражаться в классике с русскими тяжело. Я за него очень рад. Тренируюсь с ним очень долгое время, вижу, какая у него самоотдача на каждой тренировке. Думаю, что это вполне заслуженный результат. Супер», — сказал Ларьков в эфире «Матч ТВ».

Сундбю завоевал первое личное золото на ЧМ. После финиша он заплакал
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент