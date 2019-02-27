Сундбю — о первом золоте на ЧМ: не думал, что в спорте может быть столько эмоций

34-летний норвежец Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал победу в мужской гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате мира—2019. Это первое личное золото спортсмена на чемпионатах мира.

«Я не думал, что в спорте может быть столько эмоций, это особенное чувство. Я надеялся, что выиграю личное золото на ЧМ раньше, и приложил немало усилий, чтобы это наконец-то произошло», — цитирует Сундбю NRK.

Напомним, вторым стал представитель России Александр Бессмертных. Эта медаль стала для российских лыжников первой в гонках с раздельным стартом на чемпионатах мира за 28 лет. В 1991 году на чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме бронзу в гонке на 15 км свободным стилем взял Владимир Смирнов.