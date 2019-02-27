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Турышев: Бессмертных доказал, что является одним из лучших классистов в России

Турышев: Бессмертных доказал, что является одним из лучших классистов в России
Другие / Лыжный спорт

Тренер сборной России Сергей Турышев, который много лет выступал вместе с Александром Бессмертных на соревнованиях, прокомментировал успех спортсмена в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира в Зеефельде. Бессмертных взял серебро.

«Саня — молодец. Да, не хватило немного до первого места, но он доказал, что является одним из лучших классистов в нашей стране. Трасса была не из простых. Здесь сначала идут такие участки, пологие подъёмы, где надо было раскатывать, что Саша и делал. А потом уже за счёт хорошей техники сохранил и укрепил позиции», — цитирует Турышева «Матч ТВ».

Медаль Бессмертных стала первой для сборной России в этой дисциплине с 1991 года. В 1991 году на чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме бронзу в гонке на 15 км свободным стилем взял Владимир Смирнов.

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