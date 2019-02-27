В Австрийском лыжном союзе прокомментировала арест спортсменов

Президент Австрийского лыжного союза Петер Шрёкснадель прокомментировал допинговый скандал с участием австрийских спортсменов.

Ранее стало известно, что полиция Австрии и Германии провела антидопинговый рейд в Зеефельде, где проходит чемпионат мира по лыжным гонкам. Были арестованы 9 человек, пять из них – спортсмены. Это два австрийца, два эстонца и один казах.

«Нет ничего более презренного, чем достижение результатов незаконными методами. Я глубоко расстроен, что отдельные спортсмены, по-видимому, не учли уроков прошлого. В австрийской федерации нулевая терпимость к допингу. Но мы не можем гарантировать, что каждый человек будет соблюдать строгие правила. Ответственность несет каждый отдельный спортсмен», — сказал Шрёкснадель.