Вяльбе: мне горестно за второе место, это рок. Не знаю, что делать с норвежцами

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала серебряную медаль россиянина Александра Бессмертных в мужской гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде (Австрия).

Первое место занял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю. Россиянин Андрей Ларьков показал четвёртый результат. Александр Большунов финишировал восьмым.

«С одной стороны, конечно, так здорово, что у нас серебряная медаль. С другой стороны, рок какой-то над нашей командой, сплошной серебряный бюст. Мы всегда радуемся любой медали, но я не знаю просто, что делать с норвежцами. Мы тоже реально пашем. Реально рок. Мне горестно за второе место. Но это медаль», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».