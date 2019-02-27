Крамер пообещал, что мужская сборная России выиграет эстафету на ЧМ-2019

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер пообещал, что российская команда выиграет золото в мужской эстафете на чемпионате мира в Зеефельде. Гонка пройдёт 1 марта.



«Нам не хватает золота, но мы возьмём его в пятницу. Я обещаю», — цитирует Крамера Dagbladet.



«Раз Маркус говорит, значит так и будет», – добавил Сергей Устюгов.

Сборная Норвегии не проигрывала в мужской эстафете на ЧМ с 1999 года.

Напомним, сегодня, 27 февраля, россиянин Александр Бессмертных взял серебро в мужской гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на ЧМ-2019. Эта медаль стала для российских лыжников первой в гонках с раздельным стартом на чемпионатах мира за 28 лет. В 1991 году на чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме бронзу в гонке на 15 км свободным стилем взял Владимир Смирнов.