Бестемьянова: элита фигурного катания приняла справедливое решение

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает справедливым решение ФФККР включить Евгению Медведеву в состав сборной России на чемпионат мира в Сайтаме (Япония).

«Это решение тренерского совета, которое было принято большинством. Поэтому о справедливости включения Медведевой в основной состав говорить не стоит.

Относительно того, что всё решалось на основе голосования, то это абсолютно обычная практика, так и выбирают третий номер сборной. Я уважительно отношусь к данному решению, потому что оно принято элитой фигурного катания. Конечно, оно справедливо», — цитирует Бестемьянову «RT на русском».

В основной состав российской сборной вошли Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. Запасными стали Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова.