Жулин — о Медведевой в заявке на ЧМ: это решение принято по спортивному принципу

Член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Александр Жулин прокомментировал включение Евгении Медведевой в основной состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова вошли в число запасных.

«Всё абсолютно резонно. Медведева заняла первое место на финале Кубка России и должна поехать на чемпионат мира. Тренерский совет принял решение по спортивному принципу.

Константинова не очень хорошо прокаталась на чемпионате Европы. Будь она там в тройке, её бы кто-нибудь и сейчас выдвигал. А так, её поменяли на лучшую по итогам финала Кубка России. Прописано, что третий номер сборной всегда на усмотрение федерации», — цитирует Жулина сайт телеканала «360».