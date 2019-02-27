Лундбю выиграла золото в прыжках с трамплина на ЧМ-2019, Шпынева — 12-я

На чемпионате мира в Зеефельде прошли женские соревнования по прыжкам с трамплина. Победу одержала норвежка Марен Лундбю.

Лучший результат среди россиянок показала Анна Шпынева – 12-е место.



Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия



Женщины



1. Марен Лундбю (Норвегия) – 259,6 (106,5 м + 104,5 м)

2. Катарина Альтхаус (Германия) – 259,1 (108,0+107,0)

3. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) – 247,6 (101,0+105,5)

4. Юлиане Сейфарт (Германия) – 244,4 (104,0+101,5)

5. Ева Пинкелинг (Австрия) – 241,8 (102,0+103,0)

6. Сара Таканаси (Япония) – 236,7 (101,5+102,0)…

12. Анна Шпынева (Россия) – 221,4 (97,0+97,5)…

20. Софья Тихонова (Россия) – 209,6 (95,5+95,5)

21. Лидия Яковлева (Россия) – 208,7 (95,0+98,0)