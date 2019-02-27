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Лундбю выиграла золото в прыжках с трамплина на ЧМ-2019, Шпынева — 12-я

Лундбю выиграла золото в прыжках с трамплина на ЧМ-2019, Шпынева — 12-я
Другие / Лыжный спорт

На чемпионате мира в Зеефельде прошли женские соревнования по прыжкам с трамплина. Победу одержала норвежка Марен Лундбю.

Лучший результат среди россиянок показала Анна Шпынева – 12-е место.

Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Женщины

1. Марен Лундбю (Норвегия) – 259,6 (106,5 м + 104,5 м)
2. Катарина Альтхаус (Германия) – 259,1 (108,0+107,0)
3. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) – 247,6 (101,0+105,5)
4. Юлиане Сейфарт (Германия) – 244,4 (104,0+101,5)
5. Ева Пинкелинг (Австрия) – 241,8 (102,0+103,0)
6. Сара Таканаси (Япония) – 236,7 (101,5+102,0)…
12. Анна Шпынева (Россия) – 221,4 (97,0+97,5)…
20. Софья Тихонова (Россия) – 209,6 (95,5+95,5)
21. Лидия Яковлева (Россия) – 208,7 (95,0+98,0)

Лыжные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. Трамплин К-109
27 февраля 2019 года, среда. 18:15 МСК
1
Марен Лундбю
Норвегия
259.6
2
Катарина Альтхаус
Германия
259.1
3
Даниэла Ирашко-Штольц
Австрия
247.6
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