Лыжник сборной Казахстана Волотка: никаких обысков не было, я не в курсе

Казахстанский лыжник Денис Волотка рассказал о ситуации внутри команды в связи с информацией о рейде полиции в расположение команды на чемпионате мира в Зеефельде и задержании спортсменов.

Ранее стало известно, что полиция Австрии и Германии в ходе антидопингового рейда арестовала девять человек, пять из них – спортсмены: два австрийца, два эстонца и один казахстанец.

На старт сегодняшней мужской гонки на 15 км классикой не вышли австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин.

«Нам задают вопросы о допинг-тестах, но я вообще не в курсе. Узнал, что Полторанин не стартовал, уже после финиша. Мы с партнёрами по команде стартовали практически друг за другом и вот после финиша спрашивали: «Алексей не стартовал?».

Меня сейчас пресса спрашивает, что случилось. Вся сборная живёт в одном отеле, но Алексей — в отдельном номере, всегда готовится по индивидуальной программе. Он предпочитает жить один. У нас у всех был допинг-тест перед первой дисциплиной на ЧМ. После этого допинг-офицеры не приходили. Никаких обысков не было, я не в курсе", — цитирует Волотку «Матч ТВ».