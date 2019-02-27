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Мозер: я голосовала за Медведеву. Всё решилось по спортивному принципу

Мозер: я голосовала за Медведеву. Всё решилось по спортивному принципу
Другие / Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Нина Мозер прокомментировала включение Евгении Медведевой в состав сборной России на чемпионат мира в Японии. Елизавета Туктамышева вошла в число запасных.

«Как член тренерского совета, я голосовала за Женю. Она два-три года была в команде, уважаю её как спортсменку. Понимаю, Лиза Туктамышева тоже очень долго была в команде, но всё решилось по спортивному принципу в финале Кубке России. Его проводили, чтобы определить, кто поедет. Нарушений спортивного принципа нет, состав определили по результатам Кубка. Иначе к проведению этого турнира возникли бы вопросы, зачем он тогда нужен, если его выставили как определяющим состав команды», — приводит слова Мозер издание Sport24.

Жулин — о Медведевой в заявке на ЧМ: это решение принято по спортивному принципу
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