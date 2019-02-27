Бородавко: у Большунова было слишком быстрое начало, после чего он «закислился»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Александра Большунова в гонке на 15 км классикой на чемпионате мира в Зеефельде. Спортсмен занял восьмое место.



«Бросалось в глазах огромное желание Александра, он с первых же метров кинулся лидировать. На мой взгляд, у него было слишком быстрое начало, после чего он «закислился» и ему потом уже очень трудно было идти.



Александр подустал после первых гонок: было видно утомление, и это был не его ход и не его движение. Ещё у него были не самые лучшие лыжи, поскольку в спусковой части он проигрывал конкурентам, с кем шёл рядом.



На трассе было очень мягко, эта лыжня была больше для лёгких, бегунков, которые более функциональны. Что касается смазки лыж, то мазались все одинаково, Александр Бессмертных на этой смазке сумел подняться до второго места. Одной большой причины такого результата не было», – цитирует Бородавко ТАСС.

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