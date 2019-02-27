Тарасова — о включении Туктамышевой в запас на ЧМ: всё по справедливости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала включение Елизаветы Туктамышевой в число запасных на чемпионат мира.

«Соревнования в Новгороде для чего проводились? Чтобы определить, кто поедет. Тренерский совет проголосовал, кто как считает нужным, и, думаю, Лиза поедет на командные соревнования, думаю, всё по справедливости. Она приобретёт на них опыт, который ей пригодится для подготовки к Олимпийским играм», — цитирует Тарасову ТАСС.

По словам заслуженного тренера, Туктамышева должна поехать на турнир World Team Trophy, являющийся командным чемпионатом мира, который пройдёт в Японии с 11 по 14 апреля.

«Лиза восстала из пепла, и усилия Алексея Николаевича Мишина должны быть примером, поэтому она должна обязательно поехать защищать честь своей команды на те же соревнования в Японию. Думаю, она туда должна ехать первым номером», — сказала Тарасова.