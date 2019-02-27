Вылегжанин завершит карьеру после этапа Кубка мира в Осло

Российский лыжник Максим Вылегжанин после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Зеефельде (33-е место) сообщил, что завершит карьеру на этапе Кубка мира в Осло в нынешнем сезоне.



«Настраивался попасть в топ-3, бороться. Половина получилась, половина — нет. Первый круг прошёл хорошо, взял скорость лидеров, но не смог удержать. Значит не готов, форма не та.



Погода для всех одинаковая. Моя группа, с которой я готовился, выступила хорошо. Так что готовились мы правильно. К сожалению, у Бессмертных не получилось выиграть. Очень хотел, чтобы он занял первое место.



Какие дальнейшие планы? Закончить Кубок мира в Осло. И вообще закончить карьеру», — цитирует Вылегжанина «Матч ТВ».



Россиянин является трёхкратным вице-чемпионом Олимпийских игр 2014 года и чемпионом мира 2015 года в скиатлоне.

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