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Траньков: Туктамышева как никто заслужила участие на чемпионате мира

Траньков: Туктамышева как никто заслужила участие на чемпионате мира
Другие / Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поддержал российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву, которая не вошла в основной состав сборной России на предстоящий чемпионат мира.

«Туктамышевой мне будет не хватать на ЧМ. Потому что я считаю, что она как никто заслуживала своими результатами в этом сезоне участие на турнире. Лиза показывала самое стабильное катание. Конечно, после Самодуровой, потому что Софья все старты катает чисто. Но Лиза очень достойно весь сезон выступала», — цитирует Транькова «Спорт-экспресс».

В заявку сборной России на ЧМ вошли Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. Туктамышева осталась в запасе.

Чемпионат мира пройдёт в Сайтаме (Япония) с 18 по 24 марта.

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