Траньков: Туктамышева как никто заслужила участие на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поддержал российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву, которая не вошла в основной состав сборной России на предстоящий чемпионат мира.

«Туктамышевой мне будет не хватать на ЧМ. Потому что я считаю, что она как никто заслуживала своими результатами в этом сезоне участие на турнире. Лиза показывала самое стабильное катание. Конечно, после Самодуровой, потому что Софья все старты катает чисто. Но Лиза очень достойно весь сезон выступала», — цитирует Транькова «Спорт-экспресс».

В заявку сборной России на ЧМ вошли Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. Туктамышева осталась в запасе.

Чемпионат мира пройдёт в Сайтаме (Япония) с 18 по 24 марта.