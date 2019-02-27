Серебро Бессмертных — в обзоре гонки на лыжном чемпионате мира — 2019

Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде (Австрия) завершилась мужская гонка на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.



Первое место занял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю. Вторым стал представитель России Александр Бессмертных. Призовую тройку замкнул Ийво Нисканен из Финляндии. Россиянин Андрей Ларьков показал четвёртый результат. Александр Большунов финишировал восьмым.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Мужчины. 15 км, классический стиль



1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 38.22,6

2. Александр Бессмертных (Россия) +2,90

3. Ийво Нисканен (Финляндия) +20,40

4. Андрей Ларьков (Россия) +22,80

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +24,30

6. Дарио Колонья (Швейцария) +32,40

7. Сьюр Рёте (Норвегия) +33,90

8. Александр Большунов (Россия) +58,50

9. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +58,50

10. Эмиль Иверсен (Норвегия) +1.00,50.