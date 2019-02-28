Британка Баркер выиграла скрэтч на ЧМ по велоспорту, Аугустинас — 13-я

Представительница Великобритании Элинор Баркер победила в скрэтче на чемпионате мира по трековому велоспорту Прушкове (Польша).

Британка победила с результатом 12 минут 49 секунд. Вслед за ней финишировала чемпионка мира 2018 года голландка Кирстен Вильд, бельгийка Жюльен Д'Ор замкнула призовую тройку.

Российская велогонщица Евгения Аугустинас заняла 13-е место.

Трековый велоспорт. Чемпионат мира. Прушков, Польша

Женщины, скрэтч

1. Элинор Баркер (Великобритания).

2. Кирстен Вильд (Нидерланды).

3. Жюльен Д'Ор (Бельгия)...

13. Евгения Аугустинас (Россия).

Отметим, что в заключительной части гонки произошел большой завал, в который попали 10 гонщиц.Аугустинас удалось избежать его.

Видео завала доступно в «твиттере» Международной федерации велоспорта (UCI).

Напомним, по итогам первого соревновательного дня в активе российской сборной две медали: Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова стали серебряными призёрами чемпионата в командном спринте, а Денис Дмитриев, Александр Шарапов и Павел Якушевский завоевали бронзовые медали в аналогичной дисциплине.