Тренер: серебро Бессмертных – ни в коем случае не поражение

Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков прокомментировал выступление Александра Бессмертных в гонке на 15 км классикой на чемпионате мира в Зеефельде. Бессмертных взял серебро.



«Если бы два-три дня назад мне сказали, что он будет вторым или третьим, я бы радовался. Но ещё вчера, перед гонкой, у спортсмена и у меня появилось ощущение, что бороться надо только за призы, и сейчас, когда ты находишься в двух шагах от золота, испытываешь расстройство.



Но это ни в коем случае не поражение. Да, есть осадок, но хаять спортсмена я не хочу, он сделал все, что мог. Серебро – очень высокая награда», – цитирует Перевозчикова ТАСС.

Серебряная медаль Бессмертных стала третьей для сборной России на чемпионате мира — 2019, всего на счету российских спортсменов теперь пять наград (три серебряные и две бронзовые медали).