Вяльбе: Вылегжанина подкосила ситуация с судами, скандалами

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала намерение 36-летнего лыжника Максима Вылегжанина завершить карьеру после этапа Кубка мира в Осло.

«Ребят, Макса подкосила ситуация с судами, скандалами. Максим оказался внутренне силен, был готов бегать. Отобрался на чемпионат мира абсолютно честно, без поблажек. Я его очень уважаю как спортсмена. Он очень грамотный, работоспособный, он пример для очень-очень многих людей. Но спортивный век, к сожалению, не может длиться 20 лет. Быть лидером, а потом стать аутсайдером – это неправильно. Уважаю его решение. Контакт у нас будет, но уже на другом уровне», — цитирует Вяльбе «РИА Новости».

Вылегжанин является трёхкратным вице-чемпионом Олимпийских игр 2014 года и чемпионом мира 2015 года в скиатлоне.

В ноябре 2017 года МОК пожизненно отстранил Вылегжанина от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил. В феврале 2018 года решением Спортивного арбитражного суда дисквалификация была признана необоснованной, результаты Максима на Олимпиаде в Сочи были оставлены в силе.