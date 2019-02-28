Стал известен состав сборной Финляндии на чемпионат мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Финляндии объявил состав команды на чемпионат мира по биатлону, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта, сообщает Yle.

Биатлон. Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция. Состав сборной Финляндии

Женщины

Мари Эдер, Венла Лехтонен, Суви Минккинен, Кайса Мякяряйнен, Лаура Тойванен.

Запасная — Йенни Феллман.



Мужчины

Туомас Гронман, Олли Хиденсало, Якко Олави Ранта, Теро Сеппяля.

Запасной — Туукка Инвениус.

В общем зачёте Кубка мира лучшая из представительниц Финляндии, Кайса Мякяряйнен, занимает пятое место. У мужчин Теро Сеппяля располагается на 88-й позиции.

В рамках чемпионата мира в Эстерсунде пройдёт смешанная эстафета, спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.