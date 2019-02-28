Йоханнес Бё: если бы я сам не признался, то избежал бы наказания

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал решение Международного союза биатлонистов лишить его 43 очков, заработанных в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Спортсмен, занявший четвёртое место, признался, что на последней «стойке» выполнил только четыре выстрела вместо пяти.

«Это дело для меня закрыто. Я сразу же подошёл к судьям на трассе и признался, что нарушил правила по своей вине. Хочу подчеркнуть, что если бы сам не сказал обо всём, то меня бы не наказали. Но я хочу, чтобы IBU избежала повторения подобных ошибок в будущем.

Нелегко терять очки в зачёте Кубка мира, но я надеюсь, что другие спортсмены смогут найти мотивацию и силу, чтобы проявлять честность, как я, ради духа честной игры. Они должны нести ответственность за ошибки в будущем, если IBU не сможет полагаться на решения жюри", — цитирует Бё официальный сайт IBU.

Бё также решил отказаться от 7 тыс. евро призовых.