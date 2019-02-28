Обновлённый зачёт Кубка мира после лишения Й. Бё очков за гонку преследования

Международный союз биатлонистов принял решение лишить норвежца Йоханнеса Бё 43 очков за нарушение, допущенное в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Спортсмен, занявший четвёртое место, признался, что на последней «стойке» выполнил только четыре выстрела вместо пяти.

В обновлённом общем зачёте Бё-младший продолжает уверенно лидировать.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 936 очков.

2. Александр Логинов (Россия) — 645.

3. Симон Детьё (Франция) — 636.

4. Кентен Фийон Майе (Франция) — 596.

5. Симон Эдер (Австрия) — 569.

6. Мартен Фуркад (Франция) — 554.

7. Антонен Гигонна (Франция) — 527.

8. Арнд Пайффер (Германия) — 508.

9. Лукас Хофер (Италия) — 500.

10. Юлиан Эберхард (Автрия) — 489.

16. Евгений Гараничев (Россия) — 348…

29. Матвей Елисеев (Россия) — 213...

36. Дмитрий Малышко (Россия) — 147...

51. Александр Поварницын (Россия) — 66...

67. Эдуард Латыпов (Россия) — 26...

76. Максим Цветков (Россия) — 17.

Йоханнес Бё лишён очков, заработанных в гонке преследования в Солт-Лейк-Сити