Обновлённый зачёт Кубка мира после лишения Й. Бё очков за гонку преследования

Международный союз биатлонистов принял решение лишить норвежца Йоханнеса Бё 43 очков за нарушение, допущенное в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Спортсмен, занявший четвёртое место, признался, что на последней «стойке» выполнил только четыре выстрела вместо пяти.
В обновлённом общем зачёте Бё-младший продолжает уверенно лидировать.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 936 очков.
2. Александр Логинов (Россия) — 645.
3. Симон Детьё (Франция) — 636.
4. Кентен Фийон Майе (Франция) — 596.
5. Симон Эдер (Австрия) — 569.
6. Мартен Фуркад (Франция) — 554.
7. Антонен Гигонна (Франция) — 527.
8. Арнд Пайффер (Германия) — 508.
9. Лукас Хофер (Италия) — 500.
10. Юлиан Эберхард (Автрия) — 489.
16. Евгений Гараничев (Россия) — 348…
29. Матвей Елисеев (Россия) — 213...
36. Дмитрий Малышко (Россия) — 147...
51. Александр Поварницын (Россия) — 66...
67. Эдуард Латыпов (Россия) — 26...
76. Максим Цветков (Россия) — 17.