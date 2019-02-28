Отрыв Й. Бё от Логинова в зачёте гонок преследования уменьшился до 22 очков

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сохранил лидерство в зачёте гонок преследования после решения IBU лишить его 43 очков за нарушение, допущенное на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Спортсмен, занявший четвёртое место в пасьюте, признался, что на последней «стойке» выполнил только четыре выстрела вместо пяти.

В зачёте этой дисциплины отрыв Бё-младшего от россиянина Александра Логинова уменьшился до 22 очков.

Биатлон. Кубок мира. Зачёт гонок преследования. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 272 очка.

2. Александр Логинов (Россия) — 250.

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 238.

4. Симон Детьё (Франция) — 228.

5. Лукас Хофер (Италия) — 207.

6. Симон Эдер (Австрия) — 198.

7. Антонен Гигонна (Франция) — 190.

8. Арнд Пайффер (Германия) — 187.

9. Беньямин Вегер (Швейцария) — 184.

10. Мартен Фуркад (Франция) — 183...

19. Евгений Гараничев (Россия) — 99…

26. Матвей Елисеев (Россия) — 66...

39. Дмитрий Малышко (Россия) — 47...

55. Максим Цветков (Россия) — 17...

58. Александр Поварницын (Россия) — 15.

Йоханнес Бё лишён очков, заработанных в гонке преследования в Солт-Лейк-Сити

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