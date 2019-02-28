Отрыв Й. Бё от Логинова в зачёте гонок преследования уменьшился до 22 очков

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сохранил лидерство в зачёте гонок преследования после решения IBU лишить его 43 очков за нарушение, допущенное на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Спортсмен, занявший четвёртое место в пасьюте, признался, что на последней «стойке» выполнил только четыре выстрела вместо пяти.
В зачёте этой дисциплины отрыв Бё-младшего от россиянина Александра Логинова уменьшился до 22 очков.
Биатлон. Кубок мира. Зачёт гонок преследования. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 272 очка.
2. Александр Логинов (Россия) — 250.
3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 238.
4. Симон Детьё (Франция) — 228.
5. Лукас Хофер (Италия) — 207.
6. Симон Эдер (Австрия) — 198.
7. Антонен Гигонна (Франция) — 190.
8. Арнд Пайффер (Германия) — 187.
9. Беньямин Вегер (Швейцария) — 184.
10. Мартен Фуркад (Франция) — 183...
19. Евгений Гараничев (Россия) — 99…
26. Матвей Елисеев (Россия) — 66...
39. Дмитрий Малышко (Россия) — 47...
55. Максим Цветков (Россия) — 17...
58. Александр Поварницын (Россия) — 15.