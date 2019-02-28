Драчёв — о ситуации с Васильевой: работаем с ВАДА

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв в своём «инстаграме» ответил на вопрос о том, как развивается ситуация с биатлонисткой Маргаритой Васильевой, за последние 12 месяцев пропустившей три допинг-теста.



«Работаем с ВАДА», – написал глава СБР в ответ одному из пользователей.

Васильевой за пропуск допинг-тестов грозит дисквалификация от одного до двух лет.

Маргарита вошла в состав сборной России по биатлону на этап Кубка IBU, который пройдёт в Отепя (Эстония) 1-2 марта. В программе соревнований – суперспринт и спринт. Результаты россиян будут учитываться при формировании окончательного состава сборной для участия в чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), который пройдёт с 7 по 17 марта.

Биатлонистка Васильева рассказала, почему пропустила три допинг-теста

В РУСАДА удивлены объяснениями Васильевой пропуска трёх допинг-тестов