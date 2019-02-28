Тренер сборной России — о Клебо в скиатлоне: заманил наших лидеров и ушёл в тень

Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков прокомментировал слабое выступление норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо в дистанционных гонках этого сезона.

«А он никогда и не тянул. Тянул только тогда, когда гонки были с общего старта. С раздельного — нет.



В скиатлоне, думаю, была тактическая установка от тренерского штаба. Выставить, „заманить“ наших лидеров, при этом пройти „классику“, размяться, немножко „пошустрить“ и уйти в тень. В какой-то степени она у них и сработала», — приводит слова Перевозчикова «РИА Новости».

Клебо на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) выиграл золото в спринте и командном спринте. Накануне в гонке на 15 км класическим стилем победил норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.