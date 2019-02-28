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Глава НОК обеспокоен задержанием эстонских спортсменов на ЧМ в Зеефельде

Глава НОК обеспокоен задержанием эстонских спортсменов на ЧМ в Зеефельде
Другие / Лыжный спорт

Глава Олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа прокомментировал подозрения в использовании допинга двумя эстонскими лыжниками.

«Сегодняшние новости — ужасные! Подозрения и сомнения, которые сейчас висят над эстонским спортом, вызывают глубокую озабоченность. Чистота спорта и честность – одни из основ олимпийского движения.

Мы следим за ситуацией и ждём, чтобы правда восторжествовала – вина должна быть исчерпывающе доказана или же спортсменов должны оправдать. Сейчас рано делать какие-то выводы. Мы следим за развитием событий и готовы реагировать», – цитирует Сыырума Postimees.

Напомним, вчера, 27 февраля, полиция Австрии и Германии провела антидопинговый рейд в Зеефельде, где проходит чемпионат мира по лыжным гонкам. Его итогом стало задержание пяти спортсменов, двое из которых оказались членами эстонской сборной.

Сообщается, что один из арестованных лыжников делал себе переливание крови, когда к нему вторглась полиция.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в австрийском Зефельде с 20 февраля по 3 марта.

Полиция арестовала двух австрийских спортсменов, двух эстонцев и казахстанца
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