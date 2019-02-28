Драчёв — о состоянии Старых: всё исправили, уже приступила к тренировкам

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил состояние Александра Поварницына, принявшего участие в североамериканских этапах Кубка мира по биатлону, а также Ирины Старых, которая испытывала проблемы со спиной.

На вопрос, восстановился ли Поварницын, Драчёв в своём «инстаграме» ответил: «Да, всё отлично! Чувствует себя великолепно!»

По поводу Старых глава СБР отметил: «Всё посмотрели и исправили! Сегодня уже приступила к тренировкам».

На чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь) Старых приняла участие только в индивидуальной гонке, после которой почувствовала боль в спине и пропустила остаток соревнований.

С 7 по 17 марта в Эстерсунде (Швеция) пройдёт чемпионат мира по биатлону.