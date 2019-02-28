Церемония открытия зимней Универсиады в Красноярске начнётся 2 марта в 16:19 мск

Со 2 по 12 марта в Красноярске пройдёт XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Церемония открытия соревнований пройдёт 2 марта в многофункциональном комплексе «Платинум-Арена» и начнётся в 16:19 мск (20:19 по местному времени).

Режиссёром-постановщиком церемонии стал олимпийский чемпион в танцах на льду, хореограф Илья Авербух. На пресс-конференции он говорил, что во время церемонии каждый гость Универсиады сломает стереотипы о России.

В Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будут разыграны 76 комплектов медалей. Первые победители Универсиады 2019 года станут известны 3 марта.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.