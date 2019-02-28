Объявлен состав сборной Беларуси по биатлону на чемпионат мира в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной Беларуси объявил состав команды на чемпионат мира по биатлону, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта, сообщает «Sputnik Беларусь».

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Женщины

Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина.



Мужчины

Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Владимир Чепелин, Антон Смольский.

Запасные — Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов.

В общем зачёте Кубка мира лучшая из представительниц Беларуси, Ирина Кривко, занимает восьмое место. У мужчин Владимир Чепелин располагается на 64-й позиции.



В рамках чемпионата мира в Эстерсунде пройдёт смешанная эстафета, спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.