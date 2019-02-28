Бразильская прыгунья в воду: многие не знают, но секс на Олимпиаде – это норма

Бразильская прыгунья в воду Ингрид Оливейра поделилась деталями секс-скандала, который произошёл во время Олимпийских игр—2016 в Рио-де-Жанейро.



Тогда её партнёрша по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки Джованна Педросо обвинила спортсменку в том, что та выгнала её из комнаты в ночь перед главными выступлениями для того, чтобы провести ночь с членом сборной Бразилии по гребле Педро Гонсалвешом. Педросо заявила, что Оливейра выгнала её из комнаты на всю ночь. На следующий день дуэт занял последнее место на олимпийском турнире, а после соревнований пара распалась.

Оливейра никак не отреагировала в прессе тогда, однако спустя два с половиной года прокомментировала скандальную ситуацию.



«Да, я привела Педро в свою комнату, но… Во-первых, это было не в ночь до выступления, а во-вторых, я никого не выгоняла. Гонсалвеш пробыл со мной несколько часов, и это не было ночью. К тому же я предупреждала Джованну о приходе Педро ещё до церемонии открытия Игр, и она ничего не имела против.



Многие не понимают, но на Олимпиаде секс между спортсменами – это норма. Видели бы вы, сколько презервативов раздавали в Олимпийской деревне. Они были повсюду, в том числе и в столовой.



Признаю, что ошиблась в той ситуации, но реакция общественности была несправедливой. Мне постоянно пишут в социальных сетях с непристойными предложениями, тогда как Педро в это же время поздравляли с тем, что он переспал со мной. Я потеряла работу из-за того, что просто занялась сексом с парнем», – цитирует Оливейру UOL.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ингрид Оливейры.