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Стал известен состав мужской сборной России на лыжную эстафету на ЧМ в Австрии

Стал известен состав мужской сборной России на лыжную эстафету на ЧМ в Австрии
Другие / Лыжный спорт

Завтра, 1 марта, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) состоится мужская эстафетная гонка. В состав сборной России на эти соревнования вошли Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Александр Большунов и Александр Бессмертных. Распределение по этапам пока не разглашается, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России.

Накануне Бессмертных завоевал серебряную медаль в гонке на 15 км классическим стилем. Ларьков продемонстрировал четвёртый результат, Большунов — восьмой.

Ранее Александр Большунов стал серебряным призёром чемпионата мира 2019 года в скиатлоне и командном спринте.

Сегодня, 28 февраля, в Зеефельде состоится женская эстафетная гонка. Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 3 марта.

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