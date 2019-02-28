Стал известен состав мужской сборной России на лыжную эстафету на ЧМ в Австрии

Завтра, 1 марта, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) состоится мужская эстафетная гонка. В состав сборной России на эти соревнования вошли Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Александр Большунов и Александр Бессмертных. Распределение по этапам пока не разглашается, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России.

Накануне Бессмертных завоевал серебряную медаль в гонке на 15 км классическим стилем. Ларьков продемонстрировал четвёртый результат, Большунов — восьмой.

Ранее Александр Большунов стал серебряным призёром чемпионата мира 2019 года в скиатлоне и командном спринте.

Сегодня, 28 февраля, в Зеефельде состоится женская эстафетная гонка. Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 3 марта.