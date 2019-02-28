Сливко: после масс-старта на чемпионате России мне в комментариях желали смерти

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как реагировала на критику со стороны болельщиков в социальных сетях.

«Эта критическая ситуация раскрутилась в прошлом году, когда меня вызывали на этапы Кубка мира. Читала комментарии и не понимала, с какой целью люди это пишут. Но я не обижалась, не думала, что я такая плохая, что меня несправедливо берут в сборную. Иногда смеялась – «черепаха» и так далее… Близко к сердцу не принимала, но любая информация всё равно оставляет отпечаток.

Когда поток грубости начал зашкаливать – я закрыла свои соцсети. Когда я иногда вступала в диалоги, это ещё больше раззадоривало «болельщиков». В Direct Instagram мне мог написать человек, не входивший в число моих друзей. И там случалась самая жесть.

На чемпионате России в Ханты-Мансийске в прошлом году мне приходили сообщения: «Пробеги сегодня плохо, я поставил тысячу рублей на то, что ты стрельнёшь по воробьям». После масс-старта, в котором заняла второе место с четырьмя нулями, я ожидала прочитать что-то хорошее – открываю, а мне желают смерти… Сейчас написать мне могут только люди, которых я знаю. Комментарии на спортивных сайтах и в сообществах «ВКонтакте» я не читаю», — цитирует Сливко «Тюменская арена».

Сливко — чемпионка Европы 2016 года.