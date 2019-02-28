Вяльбе: знаю, что все в сборной России меня боятся

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как к ней относятся в национальной команде.
«Я знаю, что меня боятся все. Вся команда боится меня. Почему? Наверное, потому что я злая», — приводит слова Вяльбе VG.
Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России с 2010 года. В мае 2018 года она была переизбрана на третий срок.
На проходящем в Зеефельде (Австрия) чемпионате мира по лыжным видам спорта сборная России завоевала три серебряные и две бронзовые награды.
Сегодня, 28 февраля, состоится женская эстафетная гонка. В состав сборной России на эти соревнования вошли Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова. Чемпионат мира в Зеефельде завершится 3 марта.
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