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Вяльбе: знаю, что все в сборной России меня боятся

Вяльбе: знаю, что все в сборной России меня боятся
Другие / Лыжный спорт

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как к ней относятся в национальной команде.

«Я знаю, что меня боятся все. Вся команда боится меня. Почему? Наверное, потому что я злая», — приводит слова Вяльбе VG.

Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России с 2010 года. В мае 2018 года она была переизбрана на третий срок.

На проходящем в Зеефельде (Австрия) чемпионате мира по лыжным видам спорта сборная России завоевала три серебряные и две бронзовые награды.

Сегодня, 28 февраля, состоится женская эстафетная гонка. В состав сборной России на эти соревнования вошли Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова. Чемпионат мира в Зеефельде завершится 3 марта.

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