IAAF отклонила заявки 13 россиян на получение нейтрального статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций отклонила заявки 13 российских спортсменов на получение права выступления в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает официальный сайт ВФЛА.

В этот список вошли: Михаил Акименко (прыжки в высоту), Юрий Чечун (марафон), Александр Добренький, Надежда Деркач, Мария Огрицко (все — метание диска), Александр Юрченко, Виталий Павлов (оба — тройной прыжок), Ирина Иванова (прыжок с шестом), Ирина Колесниченко (бег с барьерами), Александр Мищенко, Андрей Попов (оба — бег), Екатерина Рудакова (бег с барьерами), Виктория Васейкина (многоборье).

Причиной отказа стал недостаточный срок пребывания перечисленных легкоатлетов в пуле тестирования.