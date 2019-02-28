Стало известно, кто понесёт флаг сборной России на открытии Универсиады-2019

Знаменосцем команды России на церемонии открытия зимней Универсиады-2019 в Красноярске станет двукратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов. Данную информацию объявил председатель Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.



«Это было неожиданно, я даже не догадывался, не предполагал такого. Будет волнительно. Я дома, давно тут не был. Эту красоту ещё раз увидел – зарядился, и можно вваливать», – заявил Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».



Церемония открытия Универсиады-2019 состоится 2 марта. Завершатся соревнования 12 марта.



19-летний Логинов – самый молодой чемпион мира в истории сноуборда. Оба титула он завоевал в феврале – россиянин выиграл соревнования в параллельном и параллельном гигантском слаломе.

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