Леонова: Туктамышева была бы более конкурентоспособной на ЧМ, нежели Медведева

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года, чемпионка зимней Универсиады-2015 Алёна Леонова прокомментировала итоговую заявку сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию.



Напомним, в составе основной команды на мировое первенство отправятся Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева, тогда как Елизавета Туктамышева попала лишь в запас.



«Я подозревала, что состав сформируют по итогам финала Кубка России в Великом Новгороде. Женя заняла первое место, Лиза — второе. Вот Медведева и получила шанс.

Лиза Туктамышева пропустила чемпионат России в конце декабря 2018 года из-за воспаления лёгких, но весь сезон она отлично, стабильно каталась, в отличие от Жени. К тому же я считаю, что у Туктамышевой прыжковый контент намного сильнее, чем у Медведевой. То есть она была бы более конкурентоспособна на чемпионате мира. На данный момент.



Женя ещё перестраивается. Новый канадский тренер, новая обстановка, новая система подготовки. Она тяжело входит в этот режим. С моей точки зрения, если рассматривать борьбу за медали, правильнее было бы послать в Японию Лизу», – цитирует Алёну Леонову «Российская газета».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт 18-24 марта в Сайтаме (Япония).

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