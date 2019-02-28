Куба и Япония выступят в сильнейших составах на Кубке мира по борьбе в Якутске

Сборная Кубы по вольной борьбе станет главным соперником сборной России на групповом этапе Кубка мира, который пройдёт 16-17 марта в Якутске. В одной группе с россиянами также оказались Япония и Турция.



Лидерами кубинцев будут действующий чемпион мира Бонне Родригес (до 61 кг), призёры чемпионата мира 2018 года Александр Вальдес (65) и Франклин Мартин (70). В составе кубинцев также стоит отметить многократного призёра чемпионатов мира Хеанди Гарсона, который вернулся на ковёр после семилетнего перерыва и супертяжеловеса Оскара Пино Хиндса, который дважды брал медали чемпионатов мира по греко-римской борьбе.



Сборная Японии также привезёт в Якутию сильнейший состав во главе с действующим чемпионом мира Такуто Отогуро (65) и победителем чемпионата мира 2017 года Юки Такахаси (57).

В сборной Турции отметим серебряного призёра ЧМ-2018 Фатиха Эрдина (86) и Чингизхана Эрдогана, который трижды выигрывал чемпионат Европы в 2010, 2011 и 2013 годах в составе сборной России под именем Опан Сат. В другой группе поборются сборные США, Ирана, Грузии и Монголии.



Победители групповых турниров встретятся в финале. Кубок мира по вольной борьбе пройдёт на территории России в пятый раз. Впервые Россия принимала данные соревнования в 2007 году в Красноярске. После этого в 2008 году столицей Кубка мира был выбран Владикавказ, в 2010 году — Москва, а в 2011 году — Каспийск. Якутия впервые примет турнир такого уровня по олимпийскому виду спорта.