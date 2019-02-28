Федерация лыжного спорта Австрии отреагировала на задержание спортсменов на ЧМ

Федерация лыжных видов спорта Австрии выступила с заявлением по поводу задержания полицией на чемпионате мира в Зеефельде двух австрийских лыжников — Макса Хауке и Доминика Бальдауфа, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

«Макс Хауке и Доминик Бальдауф с сентября 2018 года 6 раз прошли допинг-тестирование НАДА. Результаты всегда были отрицательными. В базе нет только результатов последних двух тестов», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации.

В Австрии спортсмены подписывают обязывающее заявление о соблюдении национальных и международных антидопинговых правил. Также они обязаны сообщать результаты сданных допинг-тестов в национальную федерацию лыжных видов спорта. Эти данные заносятся в базу данных, которая создана в Университете Инсбрука.

«Руководство федерации предпринимает значительные меры для борьбы с допингом. Но проблема в том, что избежать уголовных процедур мы не можем. К сожалению, возможности федерации ограничены», — сказал профессор Вернер Нахбауэр.

В заявлении также говорится, что «Австрия является одной из немногих стран в мире, в уголовном кодексе которой есть антидопинговый закон».