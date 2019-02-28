Седова: темп на этапе был запредельный

Российская лыжница Анастасия Седова прокомментировала выступление в эстафете на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Команда в составе Юлии Белоруковой, Седовой, Анны Нечаевской и Натальи Непряевой завоевала бронзу.

«Темп на этапе был запредельный. Мы не с самого начала пошли на максимуме, но уже на первом подъёме начали работать, начали все терпеть. И финка в итоге отстала», — сказала Седова в эфире «Матч ТВ».

Золото выиграли шведки Эбба Андерсон, Фрида Карлссон, Шарлотт Калла, Стина Нильссон. Серебряными призёрами стали норвежки Хейди Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен, Терезе Йохауг.

Для сборной России это шестая медаль на нынешнем чемпионате мира. Завтра, 1 марта, в Зеефельде состоится мужская эстафетная гонка.