Непряева: очень удивилась, как легко отстала немка

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала итоги эстафетной гонки на чемпионате мира в Зеедельфе. Вместе с Юлией Белоруковой, Анастасией Седовой и Анной Нечаевской ей удалось принести сборной России бронзовые медали.

«Очень переживала, потому что немка всю дорогу шла по пятам. Тренеры кричали: «Пропусти её, пропусти!» На первом подъёме второго круга я пошла пешком, а она не проходит. Если честно, думала, что она дёрнется за мной на большом подъёме. Очень удивилась, что она так легко отстала. Очень тяжёлая гонка, очень тяжёлая для меня погода», – заявила Непряева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Для сборной России это шестая медаль на нынешнем чемпионате мира. Завтра, 1 марта, в Зеефельде состоится мужская эстафетная гонка.

Ранее свои комментарии по итогам эстафетной гонки дала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.