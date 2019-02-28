Нечаевская: спасибо команде за эту медаль. Я очень счастлива

Российская лыжница Анна Нечаевская прокомментировала выступление в эстафете на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Команда в составе Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой, Нечаевской и Натальи Непряевой завоевала бронзу.



«Я очень счастлива, что получилось дотерпеть до конца, побороться с немками. Очень сильная команда, показали высший класс. Очень тяжёлая погода. Спасибо девчонкам, спасибо команде за эту медаль. Я очень счастлива», — сказала Нечаевская в эфире «Матч ТВ».



Золото выиграли шведки Эбба Андерсон, Фрида Карлссон, Шарлотт Калла, Стина Нильссон. Серебряными призёрами стали норвежки Хейди Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен, Терезе Йохауг.



Для сборной России это шестая медаль на нынешнем чемпионате мира.