Белорукова: убежать от таких соперниц невозможно – хотела просто удержаться

Российская лыжница Юлия Белорукова прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке на чемпионате мира в Зеефельде. Стартовав на первом этапе, Юлия передала эстафету в ранге лидера. Финишную черту сборная России пересекла третьей.

«Как такового плана на гонку не было, потому что очень тяжело здесь бежать. Круг достаточно рабочий, но в то же время скоростной. Убегать практически невозможно, особенно когда соперницы у тебя сильные. А они в принципе всегда сильные.

Была задача как минимум продержаться со всеми, а как максимум – немного убежать. Не получилось убежать, но смогла растянуть группу. На первом круге все присматриваются, не торопятся, а на втором начинают поливать во всю силу.

Конечно, акцент на этот подъём, потому что очень многое на нём решается. Честно говоря, не ожидала, что мы приедем вместе с немками. Да, я считаю их очень сильными, но могу отметить, что у Карль лучше всех катили лыжи. На пологих участках ей это очень сильно помогало», – заявила Белорукова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Для сборной России это шестая медаль на нынешнем чемпионате мира. Завтра, 1 марта, в Зеефельде состоится мужская эстафетная гонка.

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