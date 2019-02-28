Президент UWW Ненад Лалович посетит Кубок мира в Якутске

Президент Объединённого мира борьбы (UWW), член исполкома Международного олимпийского комитета Ненад Лалович посетит Кубок мира по вольной борьбе, который пройдёт 16-17 марта в Якутске. Об этом сообщил глава комиссии UWW «Спорт для всех» Георгий Брюсов.



«UWW предоставила полётный план Ненада Лаловича. Президент UWW будет в Якутске на протяжении всего Кубка мира — от церемонии открытия, до награждения победителей», — уточнил Георгий Брюсов.



Кубок мира по вольной борьбе пройдёт на территории России в пятый раз. Впервые Россия принимала данные соревнования в 2007 году в Красноярске. После этого в 2008 году столицей Кубка мира был выбран Владикавказ, в 2010 году — Москва, а в 2011 году — Каспийск. Якутия впервые примет турнир такого уровня по олимпийскому виду спорта.

Куба и Япония выступят в сильнейших составах на Кубке мира по борьбе в Якутске