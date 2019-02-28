Крамер: Непряева сохранила бронзу для сборной России в лучшем стиле

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал результаты женской эстафеты на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

Женская сборная России по лыжным гонкам в составе Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой, Анны Нечаевской и Натальи Непряевой завоевала бронзовую медаль. Золото выиграли шведки. Серебряные награды достались норвежкам.

«Я очень счастлив. Начало было непростым: Настя Седова на втором этапе держалась за шведкой Карлссон, хотя и не была в хорошей форме. Анна Нечаевская придерживалась нашей тактики, что в итоге оказалось правильным. Непряевой было тяжело достать первые две команды, но и позади неё была большая группа. И она сохранила бронзу для команды в лучшем стиле», — цитирует Крамера «Матч ТВ».

Для сборной России это шестая медаль на нынешнем чемпионате мира. Завтра, 1 марта, в Зеефельде состоится мужская эстафетная гонка.