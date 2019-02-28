Турышев: была абсолютная уверенность в Непряевой на последнем этапе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал результаты женской эстафеты на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).



Женская сборная России по лыжным гонкам в составе Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой, Анны Нечаевской и Натальи Непряевой завоевала бронзовую медаль. Золото выиграли шведки. Серебряные награды достались норвежкам.



«Непряева начала ещё до финишного подъёма работать. Уже когда они с немкой подошли к подъёму, поняли, что соперница не выдержит темпа и бронза наша. Нечаевская? Она справилась со своим этапом. Надо понимать, что там бежали лидеры. А с немкой она полностью справилась. Третье место у нас заслуженное.

Немки очень сильно удивили. Думал, что сможем побороться со шведками за вторую позицию. Но кто же знал, что они так хорошо побегут. В Непряевой была абсолютная уверенность.

Могла бы Белорукова сделать задел на первом этапе? Если бы первая часть дистанции была посложнее, то возможно. Юля пыталась оторваться на подъёме, но только на нём одном сильно не оторвешься», — цитирует Турышева «Матч ТВ».