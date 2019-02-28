Мишин — о составе на ЧМ: не могу комментировать. Для меня это болезненный вопрос

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин не стал комментировать состав сборной России на чемпионат мира.

Подопечная Мишина Елизавета Туктамышева осталась в запасе. В заявку вошли чемпионка Европы—2019 Софья Самодурова, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призёр Игр в Пхёнчхане Евгения Медведева. На прошлой неделе в Финале Кубка России Медведева заняла первое место, обойдя на 1,71 балла Туктамышеву.

«Я понимаю, о чём вы хотите спросить. Я не могу это комментировать. Для меня это очень болезненный вопрос. Почему? Ну сами догадайтесь.

Расстраивает ли меня то, что выбор пал не на Туктамышеву? Не надо мне приписывать то, чего я не говорил», — приводит слова Мишина «Спорт-экспресс».

Чемпионат мира пройдёт в Японии с 18 по 24 марта.